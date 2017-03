Skal en lokal forening vinde 100.000 kroner?

Der synges, danses, bygges modelskibe, besøges ældre, dyrkes yoga, laves teater og spilles håndbold eller billard. I hovedstadsregionen er tusindvis af borgere medlemmer af alle mulige foreninger. TV 2 Lorry og Lokale- og Anlægsfonden, lancerer nu sammen projektet Fantastiske Foreninger. Og ikke mindst muligheden for at vinde en pris på 100.000 kroner.

– Prisen kan både bruges til at købe udstyr eller forbedre foreningens fysiske rammer. Og vi uddeler den fordi fællesskabet bobler derude og mødestedet bidrager til fællesskabet. Det skal være med til at invitere flere ind, siger Esben Danielsen, direktør i Lokale- og Anlægsfonden

Alle foreninger i TV 2 Lorrys sendeområde kan melde sig til på tv2lorry.dk/ff. Det gælder alt fra hobby- og idrætsforeninger til foreninger med socialt eller kulturelt formål. En jury udvælger 20 foreninger, som alle går videre og nomineres til prisen Årets Fantastiske Forening.

Tilmelding inden 24. april

– Nogle foreninger er store og samler 1000ér, andre er bitte små, men super dedikerede, fælles for dem alle er, at det er passionerede mennesker der mødes om noget, de mener er vigtigt. På TV 2 Lorry glæder vi os derfor til at møde, hylde og portrættere alle de foreninger og mennesker i vores region, som med deres forening er med til at gøre en forskel i vores sendeområde, Morten Kjær Petersen direktør for TV 2 Lorry.

For at komme tæt på alt det, der sker i foreningerne, vil der blive produceret en lille film om hver af de tyve nominerede foreninger. Film som kan streames frit på tv2lorry.dk og ses på Lorry+. Og på tv2lorry.dk kan brugerne fra september stemme på hvilken forening, der skal løbe med prisen. Prisoverrækkelsen vil ske på Frivillighedsdagen d. 29. september.

Er man med i en forening, kan man tilmelde foreningen på tv2lorry.dk/ff frem til 24. april.