Sløv åbning

Husum Boldklub spiller igen fodbold fredag aften i Husumparken. Men overmagten var for stor i forårets første kamp i Københavnsserien. Topholdet FA 2000 vandt 6-2 over Husum, som er ved at være i bekneb for point i tabellen. På fredag er der en ny chance, når Tårnby FF gæster Husumparken kl. 18.30. Sidste år lå netop Tårnby FF og Husum og kæmpede side om side om oprykning til KS.

Union skuffede og mistede den delte førsteplads. På kunstbanen i Fælledparken vandt Skjold 2-0 på et mål i hver halvleg. Kort før tid brændte Union et straffespark. Anfører Christian Hammerum spillede sin kamp nr. 350 i lørdags.

På lørdag er der så endelig fodbold igen på Genforeningspladsen. Union tyvstarter på den nye kunstbane, selv om Københavns Kommune først har officiel åbning 19. maj. Og der skal gerne tre point ind på kontoen, hvis drømmen om oprykning til danmarksserien skal bevares.