Sophie drømmer om Tokyo

Ved danmarksmesterskaberne for nylig vandt Sophie Walløe fra Brønshøj Bordtennis sølv i damesingle og guld i mixeddouble sammen med klubkammeraten Anders Lind – Sophie er 16 og Anders er 18 år. Og det var senior-DM vel at mærke.

Sophie Walløe har en medfødt hoftelidelse – hoftedysplasi – og hun deltog ved de Paralympiske Lege i Rio de Janeiro, hvor hun blev nr. 4. Men drømmen er at komme med til et ”rigtigt” OL – trods sit handicap. Resultaterne fra senior-DM understregede, at hun er ved at banke sig afgørende igennem til eliten herhjemme. Derfor stiller hun målrettet efter at repræsentere Danmark ved OL i Tokyo om tre år.

Den lange vej til drømmenes holdeplads kræver finansielle midler. Derfor prøver hun at skaffe sponsormidler på en ny måde: hun aktiverer sit eget og familiens sociale netværk fra sporten, familie, venner og erhvervslivet via en samarbejdsaftale med crowdfundingportalen SPONSOR.me. Via en oprettet sponsorside kan man blive sponsor for Sophie selv med et helt lille beløb efter devisen ”mange bække små.

– Det koster tid og mange penge at være med i eliten i bordtennis – og selvom hun leverer imponerende resultater, er det svært at skaffe sponsorer. SPONSOR.me platformen giver Sophie og sportsudøvere generelt fantastiske muligheder for at skaffe sig midler, som man ellers aldrig ville få tag i. Og platformen giver os mulighed for at give bidragsyderne noget synlighed og udvise vores taknemmelighed på en måde, som et klassisk sponsorat ikke giver mulighed for”, forklarer Sophie Walløes far, Lars Walløe, der agerer fritidsmanager for sin talentfulde datter.