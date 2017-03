Stadion klar til særspil

Det har gennem hele sæsonen ligget i luften, at IF Stadions håndboldherrer ville opnå et eller andet i år. I starten løb helt lige op med FIF, men da Frederiksberg-mandskabet gennembankede Stadion i Bellahøj Hallen kort før jul, begyndte en mindre mental nedsmeltning. Pludselig tabte man kampe til hold, som slet ikke burde have voldt problemer. Værst mod Ydun i Frederiksberg Hallen.

Efter nederlaget i 20. runde til TIK Taastrup begyndte pladsen til oprykningskampene til 1. division at komme i fare. Heldigvis snublede TIK i den næste kamp, men alligevl mente Stadio-træner Thomas Schou, at nu skulle der hankes op mentalt i truppen. Der blev indkaldt til spillermøde. Alle kikkede hinanden i øjnene: Det er nu, det gælder.

Det gav resultat med det samme i de to efterfølgende kampe i EnergiCenter Voldparken Hallen. Først en superflot indsats og 29-20 mod Roskilde i forrige weekend, og i lørdags en kneben, men vigtig sejr på 21-19 over Hvidovre.

