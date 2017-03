Stand-up med Nikolaj Stokholm & Steen Molzen

Er du vild med Stand-up? Så kig forbi, når Brønshøj Comedy Clubs faste vært Valdemar Pustelnik og to gode komikere skyder ugen i gang med et godt grin i Kulturhuset Pilegården mandag d. 3. april kl. 20

Nikolaj Stokholm er hitserien SJIT Happens’ akavede nabo Øland, han er værten, dine børn griner af i Ultras Store Kageshow, og dine forældre synes, at han var vildt morsom til ”Reumert-prisen” 2016. Han har altid været kendt for at have en finurligt krøllet hjerne og hans verdenssyn gennem brillen er bare lidt sjovere end alle andres.

Men Nikolaj Stokholm er ikke eneste navn på plakaten denne aften i Kulturhuset Pilegården. Samme aften indfinder hans stand-up-kollega Steen Molzen sig på scenen, hvor han disker op med klassisk stand-up. Stand-up, der får os til at grine af verden, dens indbyggere og alt det, vi går og laver. Det er skarpt, det er præcist, det er sjovt – og det er effektivt.