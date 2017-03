Støtte til ønske om skulptur i Husum

Foreningen Husum Byparks Venner og flere lokale borgere har gennem et stykke tid arbejdet for at få skulpturen ”Granskende Pige” tilbage til Husum. Brønshøj-Husum Lokaludvalg har besluttet at sende et brev til Teknik- og Miljøborgmester Morten Kabell og hans forvaltning for at udtrykke støtte til ønsket om at få skulpturen flyttet tilbage til Husum fra dens nuværende placering i Møllegade på Nørrebro.

Lokaludvalget finder, at ”Granskende Pige” har en lokalhistorisk betydning for Husum og lokalt forbindes med Husum Skole, som stod nybygget på samme tidspunkt, skulpturen blev opsat.

I 2008, da Granskende Pige blev flyttet fra et bevokset hjørnet ved Frederikssundsvej, var skulpturen gemt på grund af misvedligehold af det grønne fra forvaltningens side. Lokaludvalget var i 2014 med til at anbefale en ny placering af en alternativ skulptur fra monumentsamlingen til den nyetablerede Husum Bypark, men siden er intet sket.

Derfor fremsætter Lokaludvalget nu det forslag, som giver mest mening for bydelen, nemlig at få ”Granskende Pige” tilbage til Husum.

Københavns Kommunes monumentansvarlige har været i Stadsarkivet og fundet frem til, at Husum Grundejerforening i 1933 søgte og fik tilladelse til at opsætte en flagstang. I 1934 søgtes om også om at få en granitbænk og en mur, men kommunen tilbød i stedet for bænken ”Granskende Pige”, som kommunen havde købt tidligere samme år. Der har hele tiden har været tale om en placering ved hjørnet Frederikssundsvej/Korsager Allé.

Skulpturen er udført af Anders Bundgaard i 1934 i bronze og granit. Anders Bundgaard har også lavet Gefion-springvandet ved Langelinie.