Stor kordag

Det er andet år, at der holdes kordag i Husum Kirke og dermed kun anden gang nogensinde, at alle korene kan høres ved en samlet koncert kl. 15.

Dagen igennem øver korene både sammen og hver for sig, og dagen ender med en stor koncert, hvor korene vil synge et varieret program af forårssange og andet fra deres repertoire. Der er fem kor tilknyttet Husum Kirke med sangere i alderen 5 til 80+ år: Børnehavekor, Spirekor, Børnekor, Voksenkor og kirkens faste kirkekor. Børnehavekoret deltager dog ikke på kordagen.

Spirekoret

Spirekoret er for både drenge og piger i 0.-1. klasse samt fra februar også for kommende 0. klasses børn. Koret synger mange forskellige typer sange med og uden bevægelse, i øjeblikket synges bl.a. om foråret og om nogle sure gamle damer. Børnene lærer at bruge stemmen og kroppen til at skabe musik. Der arbejdes med rytme og klang og øves i at forstå og udtale teksterne rigtigt.



Børnekoret

Børnekoret er for 2.-5. klasses børn, og synger både klassiske og rytmiske sange og arbejder med klang, tekster, rytmeforståelse og begyndende tostemmig sang. Børnene lærer at bruge stemmen både alene og sammen med andre, og de lærer at lytte til hinanden og synge rent. Både Spirekoret og Børnekoret er oprettet i samarbejde med Husumvold Kirke. Spirekoret øver i Husumvold Kirke og Børnekoret i Husum Kirke. Begge kor optræder flere gange i årets løb i begge kirker både i forbindelse med gudstjenester og ved små og store koncerter.