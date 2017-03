Sundhedsvidenskabeligt forsøg på Bellahøj Skole

I samarbejde med Dansk Boldspil Union (DBU) og Institut for Idræt ved Københavns Universitet er elever og lærere i gang med et større projekt, der skal sætte fokus på effekten på en række områder, når eleverne i løbet af 11 uger følger et fast program omkring fodboldtræning. Træningen finder sted på skolen mandage og fredage i 2 lektioner om ugen.

Inden forsøgets start er eleverne blevet testet på en lang række områder. Der vil ligeledes i løbet af perioden blive foretaget forskellige målinger, og endelig vil der efter de 11 uger blive lavet såkaldte idrætspsykologiske målinger af eleverne. Til sammenligning er udtaget en kontrolgruppe, der får foretaget samme test, men ikke deltager i træningen.

Større trivsel og samhørighed

– Det drejer sig kun om fodbold, men der er forskellige temaer de enkelte træningsgange, fx teknik eller fair og hjælpsom adfærd, fortæller lærer Tine Bøggild fra Bellahøj Skole. – De deltagende lærere har været på kursus for at gennemføre forsøget, men det er DBU og Institut for Idræt, der har tilrettelagt hele forløbet og laver målinger og test. Den internationale fodboldorganisation FIFA er også involveret og projektet er tidligere gennemført i 20 lande, siger Tine Bøggild, der forventer, at forsøget lokalt betyder større trivsel og samhørighed på årgangen.

Det skal forsøget belyse

• Sammenhæng mellem fysisk aktivitet, læring og adfærd i skolen

• Sammenhæng mellem fysisk sundhed, trivsel og læring

• Sammenhæng mellem fysisk aktivitet og forebyggelse af sygdomme