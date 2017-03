Svar fra HOFOR på læserbrev

Af Bo Jensen Møller, HOFOR, Drift Fjernvarme

HOFOR er begyndt at anvende droner med termografiske kameraer til at søge efter utætheder i fjernvarmerørene i villakvartererne. Dronerne hjælper os til at finde lækager, vi ellers ville have svært ved at finde. Når en utæthed bliver opdaget, skal den udbedres hurtigst muligt, så tabet minimeres, og kundernes varmeregning kan blive reduceret. Det skal dog aldrig gå hurtigere, end at vi altid efterlader veje, fortove, haver og stier i pæn stand bagefter.

Det budskab skal entreprenørerne, der udfører opgaverne for os, også altid efterleve. Det mener vi også, de gør, men er der eksempler på det modsatte, så vil vi meget gerne have det at vide, så vi kan få rettet op på det.

Man er altid velkommen til at ringe til HOFOR på 3395 3395 eller skrive til: kundeservice@hofor.dk.

I tilfældet med Mullerupvej, ud for nr. 4B, som en læser skrev om den 7. marts, så tog vi ud og kiggede på stedet den 8. marts. Her var fortovet, hvor vores entreprenør havde gravet, genetableret. Er der yderligere kommentarer, hører vi meget gerne om det, helst pr e-mail, mærket med ens adresse samt ”Drift Fjernvarme”.