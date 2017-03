Talentfulde kampbrødre

Da brødrene Junas og Bilal Shareef for snart mange år siden begyndte at fatte interesse for den koreanske kampsport taekwondo, så var der ingen klub i Brønshøj-Husum, hvor de bor. Derfor meldte de sig ind i Nørrebro Taekwondo Klub, der med sine 500 medlemmer er Danmarks største taekwondoklub.

De har nu været medlemmer af klubben på Heimdalsgade i ti år, og de er begge blandt de bedste herhjemme. Bilal er med sine 17 år to år ældre end lillebror Junas, men rent fysisk er der byttet rundt på rollerne. Bilal er et halvt hoved mindre Junas. Bilal kæmper i -59 kilo-klassen, mens Junas deltager i -68 kilo-klassen.

– Vi kan sagtens træne sammen, fortæller brødrene, der begge har sort bælte og titlen 1. dan.

– For det første kender vi hinanden rigtig godt, og min mindre størrelse giver en større hurtighed, som det er godt for Junas at lære at kende, siger Bilal, der går i 1.g på Nørre Gymnasium.

Nordisk mester

Junas Shareef er netop blevet nordisk mester, mens Bilal, der også deltog i de nordiske mesterskaber, blev syg. Bilal har dog tidligere både vundet sølv og bronze ved NM.

Junas går i 9. klasse, men efter sommerferien er det planen, at han sammen med Bilal kommer på Team Copnhagens taekwondolinje på Gefion Gymnasium.

Hvorfor blev det taekwondo og ikke fodbold?

– Vores mor dyrkede taekwondo som ung, så hun syntes også vi skulle prøve det i stedet for bare at gå til fodbold som alle andre. Og så blev vi grebet af det, og vi har aldrig fortrudt vores valg, fortæller brødrene.

– I Nørrebro Taekwondo Klub har vi et utrolig godt kammeratskab, hvor alle hjælper alle. Vi er glade for at komme her og træner så ofte, som det kan lade sig gøre for skolearbejdet, fortæller Bilal og Junas.

Brødrene træner seks gange om ugen, og de er på træningslejre, ligesom de deltager i forbundets fællestræninger i udviklingscentrene på Nørrebro, i Rødovre og i Aarhus.

I den kommende tid er der også internationale mesterskaber i Holland og i Belgien: – Sæsonens store mål er europamesterskaberne i november, fortæller Bilal og Junas, som til stævnerne får støtte fra tilskuerpladserne, hvor morfar ofte indfinder sig.