Af Kaare Vissing

Siden Benny Zacho blev formand for seniorklubben Aktiv-Center i 2013, har medlemsskaren gennemgået en sand foryngelseskur. Både årsag og virkning viser sig ved en stærkt øget aktivitet på dansegulvet i Salen i Kulturhuset Pilegården. Efter nogle år, hvor klubbens tidligere formand, den gamle gartner Erling Sørensen, var ene om at byde damerne op – roserne skulle jo passes – er der dels kommet nye og yngre medlemmer til, og dels er der kommet nyt liv i kludene på de gamle. Årsagen er Benny Zachos særlige evne til at engagere nogle af landets bedste bands udi den musik, der var in, da Aktiv-Centers medlemmer var unge.

Dette fik man et fint eksempel på den 2. marts, da Søren Sebbers Trio med besnærende toner lokkede folket ud til svingom. Ud over sangeren og guitaristen Søren Sebber består trioen af Bjarne Christensen, basguitar, og Allan Bode, trommer. Dertil var bandet forstærket i den første af to afdelinger med Niels ”Flipper” Stuart, der gør sig lige godt på saxofon, tværfløjte og klarinet – og som er en af de musikere, der gør én lidt mere stolt af at bo i Brønshøj. Med sin sax tilføjede han en række rock-numre fra 50’erne den identitet og intensitet, som kun dette instrument formår. Det kom især til udtryk i Bill Haley hittet ”Rock around the clock”. Siden spillede han på tværfløjte – ”i mangel af en sangerinde” – Grethe og Jørgen Ingmanns ”Dansevise” med en følsomhed, som bød en og anden tåre på kinddans.

Niels Stuart kunne ikke være med i anden afdeling, da der var bud efter ham andetsteds. Men det betød blot, at Søren Sebber fik lejlighed til at demonstrere sit sublime guitarspil à la Hank Marvin fra The Shadows – det kom bedst til sin ret i instrumentalnummeret ”Apache” og i mellemspillene til de tidlige 60’er-succeser ”The Young Ones” (Cliff Richard) og ”Hello Mary Lou” (Ricky Nelson). Faktisk har Søren Sebber engang spillet sammen med Cliff Richard – og han glemmer hverken datoen, den 3. maj 2015, eller det ridderslag Cliff gav ham efter koncerten: ”It’s like having Hank Marvin again!”

Søren Sebber er sammen med Stine Bruun aktuel med singlen ”Du ka’ godt selv hør’ det ikk’”, som lå på dansktoppen i 15 uger i 2016, og som nu er nomineret til en pris ved det store arrangement ”Dansktop Prisen 2017”, der finder sted lørdag den 25. marts i Jyske Bank Boxen og sendes på DK4.