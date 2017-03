Utterslev Moses kulturhistorie

Utterslev Mose har gennem historien været et gavmildt naturområde når det gjaldt rør, tørv, pil, græs, fisk og drikkevand. To garvede mosevenner Carsten Hess og Troells Melgaard inviterer på en kulturhistorisk vandring i Utterslev Mose. Turen starter søndag den 26. marts, kl. 12 på Langholmen på midtmosens nordside ud for Holmevej. Turen varer to timer. Se mere på www.naturbyen.dk.