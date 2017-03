Velbesøgt konference om Utterslev Mose

Der var omkring 150 tilmeldte til Konferencen ”På vej mod en bedre Utterslev Mose, der i sidste uge blev afholdt i EnergiCenter Voldparken. Udover udstilling og underholdning blev der afholdt en række workshops over forskellige temaer med relation til mosen, mosens omgivelser og det lokale engagement.

Konferencen sluttede med en debat med politikerne fra de fem politiske partier, der havde sagt ja til at deltage.

Både workshops og debat skal give inspiration til det videre arbejde med helhedsplanen, der efter en høringsperiode forventes at blive godkendt i Teknik- og Miljøudvalget i maj – i år.

Hold politikerne i ørerne

Det var Teknik- og Miljøborgmester Morten Kabell, der stod for den officielle velkomst. – Tak til alle, der engagerer sig i Utterslev Mose og i de projekter omkring mosen, der er i gang. På mange områder skal udviklingen tage fart. Vi skal have en by for alle og vi skal have en mere grøn by. Mere grønt betyder indbyder til afslapning, og betyder at færre får stress, sagde Morten Kabell.

Om den kommende helhedsplan sagde Morten Kabell blandt andet, at planen skal indeholde en god balance mellem de forskellige interesser om anvendelse og indretning af mosen. – Det er jer, der skal præge helhedsplanen, så den bliver god, og så er det vigtigt, at holde politikerne fast på deres løfter, sagde Morten Kabell til de mange fremmødte.

Morten Kabell opfordrede til, at der samarbejdes på tværs af både forvaltninger og kommuner omkring Utterslev Mose.

Et fantastisk stykke natur, men..

På vegne af de to Lokaludvalg, der grænser op til Utterslev Mose, Bispebjerg og Brønshøj-Husum, sagde formanden for Bispebjerg Lokaludvalg, Alex Heick, i sin velkomst, at Utterslev Mose er et stort og unikt område, ikke blot for Bispebjerg og Brønshøj-Husum, men for hele Københavns Kommune og også for Gladsaxe Kommune.

– Det er et fantastisk stykke bynær natur, men kigger man nærmere efter, er det også et område med udfordringer, især når det gælder vandkvalitet, men også vedrørende biologisk mangfoldighed og rekreative muligheder, sagde Alex Heick. – Vandkvaliteten er klassificeret som værende i ”dårlig økologisk tilstand”. Faktisk har mosen den dårligste vandkvalitet af alle kommunens søer, sagde han.

Alex Heick sluttede med at spørge, hvad der skal ske, når helhedsplanen er endeligt vedtaget. – Skal Lokaludvalgene igen reduceres til en pressionsgruppe, der prøver at råbe tonedøve politikere og forvaltning op, eller kunne vi overveje at sammensætte en organisation, der fortløbende tager ansvar, spurgte han.