Velbesøgt Krop og Sjæl Messe

Til trods for at foråret stak sit blide væsen frem i weekenden, var der alligevel mange, der lod vejen falde forbi Pilegården til den årlige Krop og Sjæl Messe.

Og det var da også en glad arrangør for Chearts, Helle Spangerup, der efter søndagens oprydning kunne konstatere, at der havde været godt besøgt i de 41 stande med behandlere.

Som noget nyt i år var der kaffegrumslæsning ved Mona Lafi, der havde kø foran sin stand.

-Mona har lært sig selv at læse i kaffegrums. Det er egentlig den gamle måde at bruge clairvoyance på, fortæller Helle Spangerup, der som noget nyt i år også havde inviteret FairyKey Projektet, som afholdt en koncert om lørdagen. Musikken handler om at give og modtage de energier der cirkler omkring os og dybt inde i. FairyKey symboliserer, at vi alle er Feer og Nøgler for hinanden – Hjælpere og Hjerteåbnere. Projektet står for, at det er en livslang opgave, at finde balance i elementerne af spiritualitet, hverdag og eventyr.

-Vi har haft forrygende travlt i weekenden, og jeg vil tro, der har været knap 400 besøgende på de to dage. Jeg er super godt tilfreds, fortæller Helle Spangerup, der afholder messen for 13. gang i Pilegården til næste år den 10.-11. marts.