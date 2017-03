Vind billetter til Saturday Night Fever

Efter megasuccesen Dirty Dancing – The Musical kan selskabet The One and Only Company præsentere Danmarkspremieren på SATURDAY NIGHT FEVER – THE MUSICAL baseret på filmklassikeren af samme navn fra 1977.

I en stjernebesat luksusversion med Silas Holst og Amalie Dollerup i hovedrollerne, fik forestillingen Danmarkspremiere i Danmarks største musicalteater i Falconer på Frederiksberg.

Ikonisk musical

SATURDAY NIGHT FEVER – THE MUSICAL fik verdenspremiere på West End i 1998 og har siden været opført på Broadway og i adskillige produktioner over hele verden. SATURDAY NIGHT FEVER – THE MUSICAL er baseret på lowbudget-filmen fra 1977, som med ét slag både gjorde John Travolta til en verdensstjerne og discobølgen til et globalt kulturfænomen. Filmens soundtrack indeholdt en perlerække af Bee Gees’ største hits, som blev nr. 1 på hitlister over alt.

For at være med i konkurrencen skal du svare på følgende:

Hvilken lokal skuespiller skal for anden gang løfte arven efter John Travolta?

a. Silas Holst

b. Tommy Kenter

c. Dario Campeotto

