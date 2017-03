Viseaften i Pilegården

Sigfred Pedersen er et af de største ikoner i den danske sangskrivertradition, og på viseaftenen præsenteres en blandet buket af digterens kendte og elskede sange bl.a. Katinka Katinka, Nu går våren gennem Nyhavn, Den gamle skærslippers forårssang, Tørresnoren og Jeg plukker fløjlsgræs.

Sigfred Pedersen blev født i 1903 i landsbyen Harndrup på Nordfyn. I 1923 flyttede han til København for at studere statsvidenskab, men han var og blev digter og boheme, og fra midten af 1930’erne blev han begge dele på fuld tid. Med inspiration fra Sverige var Sigfred Pedersen i 1953 med til at danne Visens Venner København. Senere har denne ide bredt sig, så der nu er 33 Visens Venner foreninger i hele Danmark.

Wiri Nøhr er aftenens visevært i Pilegården, og forestillingen begynder kl. 19.30. Yderligere oplysninger på www.visensvennerbronshoj.dk.