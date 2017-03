Waqas Ali nomineret som Årets Foreningsildsjæl

Til daglig fungerer Waqas Ali som turneringsleder bestyrelsesmedlem, webansvarlig og træner for Brønshøj Basketball Klubs damehold. Waqas lægger et stort arbejde i at sørge for dommerbord og dommere til klubbens kampe, og når der mangler dommere, så står Waqas der selv med fløjten eller tager protokoltjansen.

Waqas er kendt for et godt humør og en glæde, der smitter af på andre, hvorfor klubben også har fået tilgang af nye frivillige i denne sæson.

– Man kan jo ikke sige nej til én (Waqas) der er så fuld af livsglæde og passion for sporten. Jeg tænkte over det arbejde han lagde, og besluttede at jeg også må kunne hjælpe til, fortæller en af de nye frivillige i klubben.

Fuld af beundring

Sidste sæson mistede Brønshøj Basketball Klub sit 1. divisions damehold. Waqas udmelding var at klubben ville være en fattigere klub hvis de ikke havde et damehold, og han tog derfor initiativ til at ringe rundt til spillere og hurtigt var klubben et damehold rigere.

– Som bestyrelsesmedlem og træneransvarlig er jeg fuld af beundring overfor en personlighed som Waqas. Man hører aldrig et nej fra hans læber, selvom forbehold godt kan blive udtrykt, men så i form af konstruktive modforslag. Waqas er altid glad, imødekommende og med en frisk kommentar, udtaler Kim Nielsen, næstformand i Brønshøj Basketball Klub.

Sammen med Waqas Ali er Carstens Sørensen fra Hvidovre Attack Floorball Club, og Camilla Friberg fra KFIF også nominerede til prisen Årets Foreningsildsjæl..

Afsløringen af hvem, der tildeles prisen og de medfølgende 5.000 kr. sker på DGI Storkøbenhavns generalforsamling den 29. marts.