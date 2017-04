100 procent Fremmed?

Hallen på Københavns Rådhus er rammen for et dokumentarisk kunstprojekt med udstilling og monologer om og med 100 portrætter og 100 stemmer fra borgere, der er kommet til København som flygtninge siden 1956. Udstillingen er åben fra 18.-29. april, og en af de 100 er Aysha fra Brønshøj. Hun kom til Danmark fra Irak i 1999 og arbejder som pædagog.

– Jeg betragter mig selv som dansk, men mit ansigt er, som det er, min krop er, som den er, og jeg har fortsat den irakiske kultur i bagagen. I vores religion er påfugleenglen Guds repræsentant på jorden og et symbol på skønhed. Den pryder vores hjem, minder os om, hvad vi kommer fra, og præger vores tankegang. Der findes et kurdisk ordsprog, som lyder: Mennesket er en fugl uden vinger, og man kan ikke styre, hvor man falder ned. Jeg faldt ned i Danmark som 29-årig, og mit liv startede forfra, fortæller Aysha.

– I Irak havde vi haft udfordringer under Saddams regering, fordi den ikke tolererede tanker om demokrati og forskellighed. I Danmark begyndte en ny og anderledes kamp, nemlig kampen for at få uddannelse, job og børn. Min mand havde børn fra et tidligere ægteskab. Vi har et billede af dem i vores stue, men det er desværre alt, vi ser til dem. De blev fanget af Saddams styrker og forsvandt for mange år siden. Jeg ved, at det gør ondt på min mand, men han er stærk. Han støtter mig altid og siger, at nu gælder det vores liv sammen, slutter Aysha.