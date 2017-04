Der går sport i den på Brønshøj Torv

Aktivitet og bevægelse er oppe i tiden, og HBH – Handels- og erhvervsforeningen i Brønshøj/Husum/Tingbjerg – står bag ”Torvedagen” lørdag den 22. april fra kl. 11-16 på Brønshøj Torv. Sport er det gennemgående tema, men der er også mange andre aktiviteter for børn og voksne. Både hvor de aktivt kan deltage, men også hvor de kan læne sig tilbage og nyde andre udfolde sig på torvet.

Således kommer to af bydelens allerbedste klubber på det sportslige plan og giver opvisning. Rockets Cheerleaders og Brønshøj Judo Club viser prøver for deres respektive sportsgrene.

Naturligvis kan man få sved på panden. For folk uden højdeskræk er klatrevæggen ”Rocky Mountain” så absolut et must. Det vil også være muligt at få en gratis konditest – se annoncen i denne avis.

Aktiviteter for børn

For børn, som heller ikke er bange for at miste jordforbindelsen, kan de hoppe højt i hoppeborgen, ligesom de i workshoppen kan designe deres egne frisbee og vindmøller. Børn og voksne kan gå sammen om at gå på skattejagt. Skattekortet kan afhentes på selve dagen på torvet hos Body & Fashion. Der er også mange andre konkurrencer.

Børnene har også mulighed for at stikke til søs med Kaptajn Sværd. Skatteøen er et nyt aktivitets-legeland, hvor man kan komme ombord på det magiske sørøverskib og sejle på de syv verdenshave. Kaptajn Sværd byder velkommen og inviterer til en hæsblæsende skattejagt. Børnene får nemlig lov at lege på rutsjebanen og i legelandet, hvor der også er boldkanoner, som kan skyde med softballs. Alt er bygget ind i hoppeborgen, der rummer 10 til 15 børn ad gangen og et lydanlæg sørger for den helt rigtige stemning.

Det vil selvfølgelig være muligt at købe både vådt og tørt. Pigekoret sælger således kager, og Rotary sørger for salg af øl og vand.

I den mere informative ende, så kan de fremmødte høre busselskabet Movia fortælle om 5C, der skal køre i bydelen fremover.

Brønshøj-Husum Lokaludvalg støtter Torvedagen.