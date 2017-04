Huslejesmæk til 60.000 københavnske lejere?

Af Lars Weiss, gruppeformand (S) i Borgerrepræsentationen

Regeringens højt opreklamerede udspil til ny boligbeskatning er strandet, og finansminister Kristian Jensen har taget en time out. Ironisk nok hedder udspillet ”Tryghed for boligejerne”, selv om det yderligere øger den økonomiske utryghed hos både ejerne og lejerne.

Nu viser det sig tilmed, at hverken fastfrysningen af grundskylden frem til 2020 eller den efterfølgende permanente skatterabat gælder landets godt halve million almene boliger. Det vil ramme lejerne i 60.000 almene københavnske boliger, som udgør 20 pct. af byens samlede boligmasse.

Nye beregninger fra Danmarks Almene Boliger (BL) viser f. eks., at grundskylden for en lejer hos boligselskabet AKB i Guldborgs Have på Nørrebro stiger fra 7.584 kr. i 2015 til 9.792 kr. i 2020. Eksemplet er dækkende for lejerne i alle københavnske bydele, som også efter 2020 må betale stigende grundskyld. De får ikke del i udspillets flere milliarder tryghedsskabende kroner, hvis det står til regeringen.

Men nu kræver Socialdemokratiet i Folketinget ligestilling for den almene boligsektor, og da DF ligeledes hævder at være bekymret for den skæve byrdefordeling, er der udsigt til, at regeringen også denne gang kommer i mindretal. Men hvad siger regeringspartierne i Borgerrepræsentationen? V-LA-K på rådhuset har netop udsendt et fælles 10 pkt.s valgprogram, hvor pkt. 9 lyder: ”Boliger for alle”. Synes de, at det stemmer overens med partifællernes udspil på Christiansborg?