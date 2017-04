1500 børn løber penge ind

Børnelungefonden kan se frem til en stor check, når 163.000 skoleelever over hele Norden løber Team Rynkeby Skoleløbet på fredag umiddelbart før påskeferien.

Sidste år modtog Børnecancerfonden over 18 millioner, da 107.000 elever løb penge hjem via sponsorater, som de tegner blandt mikrosponsorater med familie, venner og lokale erhvervsdrivende.

Kenneth Binau fra Binau Låse er en af de lokale erhvervsdrivende, som er aktiv inden for Team Rynkeby. Han skal i år for første gang cykle med Team Rynkeby til Paris, hvor der samles ind til børn med kræft. På fredag stiller han op på Brønshøj Skole i cykeldress for at gøre reklame for den gode sag. Også på Bellahøj Skole vil en kommende deltager i Paris-turen møde op.

I Brønshøj-Husum er de to ovennævnte skoler tilmeldt årets skoleløb. 820 elever skal løbe for Brønshøj Skole, mens 725 elever fra Bellahøj Skole løber rundt om Degnemosen.

Eleverne er delt op i aldersgrupper, så de ikke falder over hinanden i vrimlen. De yngste elever starter kl. 8.30, og de ældste elever begynder efter spisefrikvarteret. Alle deltagerne får juice, armbånd og diplomer.