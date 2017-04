212 kg affald indsamlet på Bellahøj

Børn fra de fire boligafdelinger på Bellahøj (AAB, AKB, fsb & SAB) mødtes på græsplænen ud for Ved Bellahøj Nord 4, og her stod frivillige beboere klar til at udlevere gule sikkerhedsveste, handsker, gribetang og ikke mindst affaldsposer.

– I år deltog et rekord stort antal børn, nemlig 36. De to yngste var Safi og Isak, begge 3 år, og de to ældste var Maryama og Dian begge 12 år, fortæller Frank Bentin fra boligafdelingen fsb. Sidste år blev der indsamlet knap 135 kg affald. Men i år blev det til hele 212 kg. Et virkelig flot resultat. Men en brugt trehjulet cykel, en hjulkapsel og et lille pengeskab vejer også godt til. Men vigtigst med affaldsindsamlingen er at få sat fokus på, at man ikke skal smide affald på vores udendørsarealer, men husker at benytte skraldespandene, siger Frank Bentin.