Bag Pitten

Af Lisa Ott, Brønshøj

Pittens parkeringsplads overfor Pejsegården er ikke bare en parkeringsplads. Det er et yndet opholdssted for unge og ældre. Der spilles bold, der repareres biler og sludres på bænken over en sodavand.

Det ser hyggeligt ud, når mændene mødes ved eftermiddagstid og får koblet af – og sikkert ordnet verdenssituationen, så det hele ikke går helt amok.

Men henne i hjørnet – ovre bag husene på Ærtebjergvej – dér er der ikke hyggeligt. Det er nemlig dér, mændene tømmer deres askebægre fra bilerne, smider is- og cigaretpapir – og garnerer det hele med tis.

Forleden så jeg en voksen mand tisse i en flaske. Skrue låg på – og smide flasken ind i busken!

Kunne man ikke fra Pittens side – eller hvem der nu har opsynet med parkeringspladsen – sørge for at der er et sted hvor mændene kan komme af med deres urin og andet affald, så der ikke stinker når forårssolen skinner?