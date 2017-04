Bellahøjen solgt til svensk selskab

Det svenske ejendomsselskab Heimstaden har gennem sit danske datterselskab købt grund og ejendomsprojektet på Bellahøjen, der nu hedder Bjerglandsbyen, for 380 millioner kr. Sælgeren er RHB Development, der tidligere har købt grunden af MT Højgaard.

På ejendommen kan der opføres 114 boliger fordelt på 83 lejligheder og 31 rækkehuse. Desuden en p-kælder med 56 pladser. Byggeriet forventes at stå klart til indflytning i sommeren 2018.

– Brønshøj som område og den specifikke grund ser vi som et meget attraktivt område i København. Et veletableret samfund uden store udbygningsmuligheder skaber et stabilt og forudsigeligt marked og et potentiale til god værdiudvíkling, siger Magnus Nordholm, VD Heimstaden, på selskabets hjemmeside.