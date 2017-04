Biblioteket på skærmen

Københavnerne vil have fleksibilitet og kunne bruge biblioteket, når det passer. For at gøre det lettere er der nu skærme på lokalbibliotekerne i København, undtagen i Tingbjerg, hvor den først installeres, når biblioteket flytter over i det nye kulturhus.

Skærmene med videoopkald giver hurtig adgang til en medarbejder, også uden for normal arbejdstid. – Hvis brugerne ikke kan finde materialet, fungerer videoopkaldsfunktionen som en god hjælp til selvhjælp, forklarer Jannie Lund, der er en af medarbejderne, man kan møde på skærmen. Videoopkald gør hende i stand til at se brugernes skærmbillede og derfra hjælpe med alt fra søgning til oprettelse og information om arrangementer.

– Det er selvfølgelig noget andet at hjælpe brugerne gennem en videoskærm frem for at stå over for dem personligt i biblioteket, fortsætter Jannie. – Men forskellen er ikke så stor, som man måske kunne tro, fordi jeg trods skærmen kan se brugerne i øjnene og på den måde få en god kontakt.