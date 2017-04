Denne gang kan du møde den lokale forfatter Anne Pia Jørgensen.

Anne Pia debuterede i 2016 med den historiske roman ”Bidronningen” og her vil hun læse op af sin roman og åbne til en snak om historiske romaner, der bevæger sig imellem fiktion og non fiktion. Hvilken betydning har det for forfatteren og læseren, at romanen udspiller sig et sted mellem research, fortolkning og fantasi?

”Bidronningen” er både en kærlighedshistorie, en historisk roman og en dannelsesroman, som foregår i Kongens København i 1800- tallet. Blandt bogens personer optræder bl a J.J. Dampe (1790-1867), dansk politisk agitator, forfatter og forløber for forfatningsbevægelsen og den politiske liberalismes sag i Danmark.

Velkommen til en spændende historisk time! Der serveres en forfriskning.

Brønshøj Bibliotek, tirsdag den 2.5. kl. 17

Gratis adgang – bare duk op