Cityline på Frederikssundsvej

Bus 5A er nu erstattet af 5C busserne, og dermed bliver buslinjen 5C den første BRT-lignende buslinje i Danmark. BRT står for Bus Rapid Transit og er et internationalt buskoncept, som kendes fra andre europæiske storbyer. 5C bliver det første Cityline produkt i Danmark. Samtidig forlænges ruten til Herlev Hospital. Busserne på Cityline er 18,75 m lange – 5 meter længere end de nuværende busser. Der bliver plads til147 passagerer mod 82 i de tidligere 5A busser. Cityline kendetegnes ved den karakteristiske turkise farve, og store vinduespartier, som skaber mere lys og luft i bussen.

Bussen har fem døre samt et stort gulvareal for at sikre hurtig ind- og udstigning og god plads til kørestole og barnevogne. Busserne kører CO2-neutralt på biogas, og udleder 72 pct. mindre NOx og 33 pct. mindre partikeludledning end de nuværende busser. De støjer også væsentligt mindre.