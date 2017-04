Copenhagen Cricket Club søger støtte

– Vores medlemmer repræsenterer 14 forskellige nationaliteter og er fordelt på de fem hold, vi har i klubben. Det er et resultat vi har opnået efter kun at have eksisteret i få år, siger en stolt grundlægger og formand for Copenhagen Cricket Club, Sheikh M. Saleem.

– Jeg synes, at vi har flere succes-historier i bagagen. Vi har bl.a. set, hvordan udsatte unge med løs tilknytning til skolen, via deres engagement i klubben, har fået selvtillid og selvdisciplin, og i dag klarer sig langt bedre i skolen. Vi har også haft sportslig succes. Vores førstehold har vundet danmarksmesterskabet to gange i 2. division, og er nu rykket op i den bedste række, hvor vi skal spille i år, fortsætter Sheikh M. Saleem.

Succes kræver midler

Cricketklubben har siden sin start bestræbt sig på at have en integrationspolitik, der bygger på socialt ansvar og serviceydelser. I CCC er alle lige, og alle er lige velkomne – uanset nationalitet, religion eller kultur.

Det er ledelsens opfattelse, at en af hemmelighederne bag klubbens store succes er, at mange føler, at deres cricketklub er mere end en sportsklub, men også en klub, der yder hjælp og støtte på en lang række sociale, udviklings- og uddannelsesområder. I den forbindelse har klubben et tæt samarbejde med de sociale myndigheder.

– I forbindelse med vores oprykning til 1. division, samt at vi skal deltage i de lavere rækker i turneringen og være med til stævner i drenge-, pige- og miniputrækker kræver det, at vi investerer i nyt cricketudstyr og bolde som er meget dyrt, siger Sheikh M. Saleem. Vi håber, at mange vil være med til at støtte og videreudvikle den succes, som Tingbjergs cricketklub allerede er og give klubben økonomisk støtte. Det kan ske på MobilePay 81710816 eller på kontonr. reg. nr. 2125 konto 0715116707, slutter Sheikh M. Saleem.