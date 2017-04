Break dance, hip hop, house, waacking, popping, locking. Urban dans lystrer mange navne og om kort tid kender især de lokale skoleelever dem alle.

Crash – a cultural getdown

Her i bydelen bliver festivalen skudt i gang tirsdag d. 18. april kl. 13 på Tingbjerg Skole, hvor danske Uppercut Danseteater tørner sammen med brasilianske DF Zulu Breakers. Syv toptunede, mandlige dansere mødes på tværs af landegrænser i en forestilling om at mødes, se hinanden an og forstå hinanden på godt og ondt. Her mødes break dance og moderne dans. Forestillingen er for dem over ni år. Billetter kan købes i døren. Forestillingen kan opleves igen på Brønshøj Skole fredag d. 21. april kl. 14.

Gravitas

I Tingbjerg er der allerede dans på skoleskemaet igen dagen efter. Torsdag d. 19. april kl. 13 er det nemlig tid til en humoristisk forestilling om den kraft, der påvirker os alle: Tyngdekraften. To mandlige dansere på en stor luftmadras undersøger, hvordan tyngdekraften påvirker vores hverdag og vores bevægelser. Hvad der starter som et simpelt forsøg på at balance, som alle kender til, udvikler sig til et meget fysisk udtryk, der kombinerer moderne dans, capoeira og akrobatik. Billetter kan købes i døren

Breakdance-workshop & Kalle B

Running Man, Dougie, Stanky Leg… Hvert move, sit navn. Nogle er lette, mens andre lige kræver lidt instruktion og øvelse. Netop det får de 5-7-årige i Kulturhuset Pilegården onsdag d. 19. april og fredag d. 21. april kl. 10. Gratis billetter fås via Pilegårdens hjemmeside www.pilegaarden.kk.dk.

Torsdag d. 20. april skruer kulturhuset desuden op for en omgang børnevenlig mad og nærende, elskelig elektropop med tossede tekster. Her kigger Kalle B kigger forbi med sin børnemusik, der også klinger godt i voksne ører.

Twins på Brønshøj Bibliotek

Sidst men ikke mindst er der børneforestilling med to break dansende babyer på Brønshøj Bibliotek lørdag d. 22. april kl. 10. De kan ikke tale endnu, men gennem rytmer, trin og mimik opstår der ikke alene en dialog, men også et venskab. Forestillingen er for de 2-6-årige, og der er fri entré.