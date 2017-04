Der blev klatret på torvet

Stemningen var fin. Humøret højt. Solen skinnede, men ikke helt nok til at varme de mange mennesker igennem. Der stod en strid vestenvind ind over Brønshøj Torv, så folk skuttede sig, hvis de da ikke var i aktivitet på ”Torvedagen” i lørdags. Mestendels var det bydelens unger, der fornøjede sig med skattejagt og klatrevæggen ”Rocky Mountain”.

– Folk var venlige og imødekommende, så det blev en god dag for alle. Det var dejligt at se, at 80 børn gik på skattejagt. Folk hyggede sig ved boderne, hvor de handlende fik en god snak og svarede på spørgsmål. Meningen var jo først og fremmest, at der skulle være aktivitet og bevægelse, for vi havde valgt, at sport skulle være det gennemgående tema, siger Tahira Ashraf fra den arrangerende Handels- og erhvervsforeningen i Brønshøj / Husum / Tingbjerg.

På Torvedagen var forskellige informative indslag samt diverse opvisninger af lokale klubber. Der var også musikere, og det krævede behændighed og fleksibilitet. Det viste sig, at Københavns Kommune havde givet to forskellige arrangører lov til at benytte torvet.

Foto: Kaj Bonne