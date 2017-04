Det sker i kirken uge 14

Årstidsmåltid i Tingbjerg Kirke

Torsdag den 6. april er der årstidsmåltid for seniorer i Tingbjerg Kirke. Kl. 12 serveres en 2 retters menu, og der vil være underholdning ved ”Bo Schiøler & Skavankerne”.

Tilmelding til arrangementet senest tirsdag den 4. april hos kirketjeneren på tlf. 5185 0526. Årstidsmåltidet er lavet i samarbejde lokale aktører og dagens underholdning er støttet af Nord Vest Fonden.

Morgensang i Husum Kirke

Alle er velkomne til at starte dagen med en morgensang i Husum Kirke torsdag den 6. april kl. 9. Der hygges med kaffe og morgenbrød til kl. 10

Påskefrokost i Husum Kirke

Husum Kirke inviterer alle interesserede til påskefrokost efter højmessen søndag den 9. april. Der vil være kolde og varme retter i den helt rette påskefrokostånd. Tilmelding er ikke nødvendig. Kirken glæder sig til at byde så mange som muligt velkomne.

Foredrag om Anna Marie Carl Nielsen

I Husum Kirkes Onsdagsklub kan man onsdag den 12. april, kl. 14 opleve et spændende foredrag om Anna Marie Carl Nielsen. En stærk og selvstændig billedhugger og et forbillede for sin tid. Maj Knudsen er foredragsholder. Der serveres lidt brød, kage og kaffe i forbindelse med foredraget.

Legestue i Husumvold Kirke

Der er legestue onsdag den 5. april, kl. 10-12 i Husumvold Kirke. Her mødes børn og voksne til hygge, sang og en masse leg. Gerd og Birthe står for legestuen, bager boller til dagen og sætter gode sange i gang for børn og voksne. Der er også saft, te og kaffe.

Babysalmesang

Husumvold Kirke har netop startet et nyt hold babysalmesang, og der er endnu få ledige pladser. Næste mødegang er mandag den 10. april, kl. 10-12. Henvendelse til kirkeinfo.husum@gmail.com.

”En oase af skønhed i en travl tid

Tirsdag den 11. april, kl. 16.30 afholdes en utraditionel koncert med Husumvold Kirkes organist Eva Maria Jensen.

Påskens begivenheder har altid været genstand for kunstnerisk bearbejdelse, både i billedkunst og musik. I Husumvold Kirke kombineres kunstarterne ved en anderledes koncert. Der vises billeder på skærmen, der stammer fra forskellige tidsepoker, og dertil bliver der spillet orgelmusik, hvor satserne knytter sig til de salmer, som synges ved Påskens gudstjenester. Billederne skifter også mellem gammelt og nyt, abstrakt og figurativ. Man kan komme og gå, som man har lyst, drikke en kop kaffe eller bare lade sig omslutte af skøn musik og billeder. Det er gratis at deltage.

Tro, det er noget man spiser

Hvordan kan mad skabe fællesskab mellem mennesker? Hvordan kan mad forløse og forbinde? Hvilken rolle spiller måltidet i Bibelen? Hvorfor omtales Jesus ofte i forbindelse med et måltid? Det er nogen af de spørgsmål sognepræst Vivi Andersen vil svare på torsdag den 6. april kl. 19 i Bellahøj Kirkes Aftenrum, hvor det vil handle om måltidets betydning i kristendommen.

Påskens synges ind i Brønshøj Kirke

I Brønshøj Kirke er der rig lejlighed til at høre sang og musik i dagene op til påske, og desuden mulighed for selv at synge med. ”Vi synger påsken ind” Palmesøndag 9. april kl. 15 er en musikgudstjeneste, hvor der skal synges fællessalmer, og høres kormusik. Sognepræst Mia Lund Rao prædiker ved denne gudstjeneste som har en lang tradition i Brønshøj Kirke.

Orgelmusik i Brønshøj Kirke

Tirsdag den 11. april, kl. 17 er der i Brønshøj Kirke mulighed for at høre en halv times orgelmusik af Johann Sebastian. Bach. Organist Bente Kiil Toftegaard spiller dramatisk og meditativ musik med påskestemning af den store komponist.

Gudstjenester uge 14

Bellahøj Kirke

Frederikssundsvej 125

Søndag 9/4, kl. 10.30:

Bellahøjmesse

v/ Asser Skude

Brønshøj Kirke

Brønshøj Kirkevej 8

Søndag 9/4, kl. 10:

Højmesse v/ Marija Iversen

Husum Kirke

Korsager Allé 14

Søndag 9/4, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Nikolaj Hartung Kjærby

Tingbjerg Kirke

Langhusvej 1

Søndag 9/4, kl. 10.30:

Højmesse v/ Mette Basbøll

Tirsdag 11/4, kl. 13:

Gudstjeneste

v/ Mette Basbøll

Husumvold Kirke

Gadelandet 25

Søndag 9/4, kl. 10:

Højmesse v/ Lise Mortensen

Mørkhøj Kirke

Mørkhøjvej 177

Søndag 9/4, kl. 10.30:

Familiegudstjeneste

v/ Ib Ehlers Jørgensen

Sankt Antoni Kirke

(Katolsk)

Frederikssundsvej 225

Søndag 9/4, kl. 11: Højmesse

Søndag 9/4, kl. 18:

Højmesse på polsk

Haraldskirken

Høje Gladsaxe Torv 3

Søndag 9/4, kl. 10:

Højmesse v/ Morten

Krogsgaard Holmriis