Det sker i kirken uge 15

Påskejazz i Brønshøj Kirke

Om onsdagen den 12. april kl. 17.00 kan man opleve påskens musik set gennem jazzens øjne. Brønshøj Kirkes organistassistent Martin Seier er ved klaveret, hvorfra han bredt fortolker en håndfuld påskesalmer. Både klassikere som Carl Nielsens ”Påskeblomst! hvad vil du her” og nyklassikere som Lasse Lunderskovs ”Tag det sorte kors fra graven” er på programmet.

Martin Seier er uddannet jazzpianist fra Rytmisk Musikkonservatorium i København og organist fra Sjællands Kirkemusikskole i Roskilde.

Begge dage giver altså mulighed for en stille stund i kirken med to helt forskellige musikalske udtryk ved kirkens to organister.

Causeri over Poul Erik Krogen

Tirsdag den 18. april, kl. 14 inviterer Brønshøj Sogns Menighedspleje til et causeri i Brønshøj Sognecenter, Præstegårds Allé 5. Causeriet over Poul Erik Krogen fortælles af Børge Vendelbo Andersen. Poul Erik Krogen var pianist og historiefortæller. Hans historier handlede især om Vendelboerne og var mest hentet fra oplevelser i hans barndom. Et causeri med lidt om hans liv krydret med historier, anekdoter og hvad mange vil kalde vandede vittigheder.

”Gud bag tremmer”

Man hører meget om tomme kirker og vigende interesse for kristendommen. Men i Vestre Fængsel er der er ikke bare fuldt hus hver eneste søndag; der er også venteliste til kirkegang, bibelstudiekreds og meditationsgudstjenester. Hvad har kirken at sige til landets mest kriminelle og på hvilken måde er kirkens budskab med til at forandre hverdagen og livet for de indsatte? Hvad har kirken at tilbyde de indsatte, når de forlader fængslet? Fængselspræst og psykoterapeut Erik Adrian fortæller tirsdag 18. april, kl. 19.30 i Brønshøj Sognecenter, Præstegårds Allé 5 om sin hverdag ved Københavns Fængsler. Alle er velkommen!

Arrangeret af Brønshøj Menighedssamfund.

Foredrag om Anna Marie Carl Nielsen

I Husum Kirkes Onsdagsklub vil man onsdag den 12. april, kl. 14 kunne opleve et spændende foredrag om Anna Marie Carl Nielsen. En stærk og selvstændig billedhugger og et forbillede for sin tid. Maj Knudsen er foredragsholder. Der serveres lidt brød, kage og kaffe i forbindelse med foredraget. Foredraget er gratis.



Påske og børnekor

Husum og Husumvold Kirkers Spire- og Børnekor kommer og synger til gudstjenesten 2. påskedag, mandag den 17. april, kl. 10.30. Det er Husum og Husumvold Kirker, som har slået sig sammen om et fællesarrangement i Husum Kirke, som afsluttes med en let frokost og en kop kaffe. Tilmelding er ikke nødvendig.

Legestue i Husumvold Kirke

Der er legestue onsdag den 19. april, kl. 10-12 i Husumvold Kirke. Her mødes børn og voksne til hygge, sang og en masse leg. Gerd og Birthe står for legestuen og bager boller til dagen og sætter gode sange i gang for børn og voksne. Der er også saft, te og kaffe.

Gudstjenester uge 15

Bellahøj Kirke

Frederikssundsvej 125

Torsdag 13/4, kl. 17:

Bellahøjmesse v/ Peter Møller Jensen og Louise Miskow

Fredag 14/4, kl. 15:

Gudstjeneste

v/ Peter Møller Jensen

Lørdag 15/4, kl. 21:

Opstandelsesgudstjeneste

v/ Peter Møller Jensen

og Asser Skude

Søndag 16/4, kl. 10.30:

Festhøjmesse

v/ Louise Miskow

Mandag 17/4, kl. 10.30:

Bellahøjmesse for børn

v/ Asser Skude

Brønshøj Kirke

Brønshøj Kirkevej 8

Torsdag 13/4, kl. 19:

Aftengudstjeneste

v/ Marija Iversen

Fredag 14/4, kl. 10:

Gudstjeneste

v/ Peter Nejsum

Søndag 16/4, kl. 10:

Højmesse v/ Mia Lund Rao

Mandag 17/4, kl. 10:

Børnegudstjeneste

v/ Peter Nejsum

Husum Kirke

Korsager Allé 14

Torsdag 13/4, kl. 19:

Aftengudstjeneste

v/ Nikolaj Hartung Kjærby

Fredag 14/4, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Bettina Birk Jensen

Søndag 16/4, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Bettina Birk Jensen

Mandag 17/4, kl. 10.30: Påskegudstjeneste

v/ Mia Mohr

Husumvold Kirke

Gadelandet 25

Torsdag 13/4, kl. 17:

Aftengudstjeneste

v/ Stig Boel

Fredag 14/4, kl. 10:

Højmesse v/ Stig Boel

Søndag 16/4, kl. 10:

Påskegudstjeneste

v/ Line Bjørn Hansen

Mandag 17/4, kl. 10.30: Påskegudstjeneste i Husum Kirke v/ Line Bjørn Hansen

Tingbjerg Kirke

Langhusvej 1

Torsdag 13/4, kl. 10.30:

Højmesse v/ Mette Basbøll

Søndag 16/4, kl. 10:

Påskegudstjeneste i Husumvold Kirke v/ Mette Basbøll

Mandag 17/4, kl. 10.30:

Højmesse v/ Mette Basbøll

Mørkhøj Kirke

Mørkhøjvej 177

Torsdag 13/4, kl. 17:

Gudstjeneste

v/ Ib Ehlers Jørgensen

Fredag 14/4, kl. 10.30:

Musikgudstjeneste

v/ Katrine Blinkenberg

Søndag 16/4, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Katrine Blinkenberg

Mandag 17/4, kl. 10.30: Højmesse

v/ Katrine Blinkenberg

Sankt Antoni Kirke

(Katolsk)

Frederikssundsvej 225

Søndag 16/4, kl. 11:

Højmesse

Søndag 16/4, kl. 18:

Højmesse på polsk

Haraldskirken

Høje Gladsaxe Torv 3

Torsdag 13/4, kl. 18:

Gudstjeneste v/ Morten Miland Samuelsen

Fredag 14/4, kl. 15:

Gudstjeneste v/ Morten Krogsgaard Holmriis

Søndag 16/4, kl. 10:

Højmesse v/ Morten Miland Samuelsen

Mandag 17/4, kl. 10:

Gudstjeneste v/ Morten Miland Samuelsen