Det sker i kirken uge 17

Hipt foredrag i Tingbjerg Kirke

Onsdag den 3. maj, kl 17 er der gudstjeneste ved Mette Basbøll i Tingbjerg Kirke. Kl. 18 er der spisning og kl. 19 foredrag ved journalist Elisabeth Saugmann med titlen ”Lidt hip er man vel altid”. Hun vil bringe tilhørerne tilbage til 60-erne og bringe minder frem, hvor normer og hverdagen var noget anderledes end i dag. Elisabeth Saugmann er kulturjournalist og har været med i en lang række antologier bl.a. om musikere og sportsfolk.

Tilmelding til spisning hos kirketjeneren.

Harmonikakoncert i Brønshøj Kirke

Tirsdag den 2. maj, kl. 19.30 bliver Brønshøj Kirke rammen om en lidt usædvanlig kirkekoncert. Harmonikatrioen ”I Peters fodspor” fra Vestegnens Harmonika Klub viser, at harmonika kan være meget andet end sømandssange. Der bliver spillet klassisk musik fra Händel og Vivaldi fra det 17. århundrede frem til nyere kirkemusik. På turen rundt i musikken kommer man bl.a. forbi danske N. W. Gade og amerikanske Andrew Lloyd Webber. ”I Peters fodspor” er en trio bestående af Bodil Hogrefe, Ina Kjelstrup og Claus Edlev.

Favntag med tro og eksistens

Hvordan kan man lave afvekslende, legende og vedkommende kristendomsundervisning for voksne? Sognepræst Line Bjørn Hansen fra Husumvold Kirke og Evy Carstens, som er frivillig i kirken har åbnet kirkedørene for, at voksne kan tage favntag med nogle af de store eksistentielle og religiøse spørgsmål. Næste gang er torsdag den 27. april, kl. 19, hvor temaet ”Lykke” vil blive diskuteret. De resterende mødedatoer er torsdag den 18. maj og den 8. juni, hvor det vil handle om hhv. ”Sandhed” og ”Tro”. Yderligere oplysninger hos Evy Carstens på tlf. 20 77 56 36 eller på kirkens hjemmeside www.husumvoldkirke.dk.

En eftermiddag med sang og musik

Tirsdag den 2. maj, kl. 14 i Brønshøj Sognecenter, Præstegårds Allé 5 bliver en eftermiddag med sang og musik. Brønshøj Kirkes Børnekor kommer og synger, og der bliver også mulighed for at synde med. Arrangementet ledes af organist og korleder Bente Kiil Toftegaard. Alle er meget velkomne.

Forårskoncert i Kapernaumskirken

Torsdag den 27. april, kl. 17 er der forårskoncert med Sankt Pauls Kammerkor i Kapernaumskirken, Frederikssundsvej 45. Koncerten varer 45 minutter, og der er gratis adgang.

Der er musik af den danske komponist Niels W. Gade og kormusik fra renæssancen af bl.a. Palestrina og Josquin de Prez samt et moderne stykke af Nystedt ”Immortal Bach” samt den ægte vare: J.S. Bach’s ”Fürchte dich nicht”. Undervejs diverterer kirkens organist med J.S. Bachs fuga i a-mol.

Efter koncerten inviterer kirken på en forfriskning.



Barselshøjskole

Husum og Brønshøj Kirker holder endnu en gang barselshøjskole i Husum Kirke. Det sker tirsdag den 25. april, kl. 10-12. Det er gratis at deltage, og man tilmelder sig enten via Husum Kirkes hjemmeside eller ved at sende en mail til kirkeinfor.husum@gmail.com. Denne gang handler det om trivsel ved forhenværende sundhedsplejerske Inge Lundgaard.



Onsdagsklub i Husum Kirke

Onsdag den 26. april, kl. 14 har man mulighed for at blive klogere på Samvirkende Menighedsplejer, når generalsekretær Kirsten Laursen kommer i Husum Kirke og fortæller om landsorganisationens arbejde.

Morgensang

For de morgenfriske er der morgensang kl. 9 torsdag den 27. april i Husum Kirke ved sognepræst Nikolaj Hartung Kjærby. Efterfølgende spises morgenmad og hygges til klokken bliver 10. Det er gratis at deltage.

Gud & Gaffel

Der er gudstjeneste på børnenes præmisser med fortælling, leg, bevægelse og sang torsdag den 27. april, kl. 17 i Husum Kirke ved sognepræst Bettina Birk Jensen. Efter gudstjenesten serveres der spaghetti med kødsovs til alle, som har lyst til at spise med. Det er gratis at deltage, og man behøver ikke at tilmelde sig.

”Ud af huset” gudstjeneste

Turen går til Jesuskirken i Valby tirsdag den 2. maj, og der er fælles afgang med bus fra Husum Kirke kl. 19. Her vil sognepræst Nikolaj Hartung Kjærby holde en kort gudstjeneste, og en repræsentant for den stedlige menighed vil fortælle om kirken samt vise rundt. Der køres retur til Husum Kirke, hvor man er tilbage senest kl. 22. Det er gratis at deltage.

Legestue i Husumvold Kirke

Der er legestue onsdag den 26. april, kl. 10-12 i Husumvold Kirke. Her mødes børn og voksne til hygge, sang og en masse leg. Gerd og Birthe står for legestuen – de bager boller til dagen og sætter gode sange i gang for børn og voksne. Der er også saft, te og kaffe.

Foredrag med Bent Melchior

Bent Melchior holder fredag den 28. april, kl. 14 foredrag om videnskab eller Gud i Husumvold Kirke. Der vil som optakt til foredraget være en kort andagt ved sognepræst Line Bjørn Hansen. Undervejs i foredraget bliver der også tid til hyggesnak, kaffe og kage. Det er gratis at deltage og kræver ikke tilmelding.

Et vindue mod Øst

Søndag den 30. april inviterer Husumvold Kirke til en lidt anderledes koncert med ”Slaviske Sjæle”. Tre musikere, der mødte hinanden i Danmark, har besluttet sig at lave et program med musik af russiske, polske og tjekkiske komponister.

Sopranen Katarzyna Mizerny (med polske rødder) og mezzosopranen Helle Fabricius Grarup synger sange og duetter akkompagneret af Galya Koralova (med rødder i Bulgarien) på klaver. Alle tre musikere har en omfattende koncertvirksomhed i bagagen. Koncerten varer en time, der er gratis adgang og et glas vin bagefter, hvor alle kan møde kunstnerne og hinanden.

Spaghettigudstjeneste

Der afholdes børnegudstjeneste i Husumvold Kirke tirsdag den 2. maj, kl. 17. Kirkens spire- og børnekor medvirker og efter gudstjenesten er der fællesspisning, hvor spaghetti og kødsovs er på menuen.

Gudstjenester uge 17

Bellahøj Kirke

Frederikssundsvej 125

Torsdag 27/4, kl. 19:

Meditationsgudstjeneste

v/ Peter Møller Jensen

Lørdag 29/4, kl. 17:

Lørdagshøjmesse

v/ Peter Møller Jensen

Brønshøj Kirke

Brønshøj Kirkevej 8

Søndag 30/4, kl. 8.30:

Morgengudstjeneste

v/ Marija Iversen

Søndag 30/4, kl. 10:

Højmesse v/ Marija Iversen

Husum Kirke

Korsager Allé 14

Torsdag 27/4, kl. 17:

Gud & Gaffel v/ Nikolaj Hartung Kjærby

Søndag 30/4, kl. 10.30:

Højmesse v/ Mia Mohr

Husumvold Kirke

Gadelandet 25

Søndag 30/4, kl. 10:

Højmesse

v/ Line Bjørn Hansen

Tirsdag 2/5, kl. 17:

Spaghettigudstjeneste

v/ Line Bjørn Hansen

Tingbjerg Kirke

Langhusvej 1

Torsdag 27/4, kl. 17:

Familiegudstjeneste

v/ Mette Basbøll

Onsdag 3/5, kl. 17:

Gudstjeneste

v/ Mette Basbøll

Mørkhøj Kirke

Mørkhøjvej 177

Søndag 30/4, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Ib Ehlers Jørgensen

Sankt Antoni Kirke

(Katolsk)

Frederikssundsvej 225

Søndag 30/4, kl. 11:

Højmesse

Søndag 30/4, kl. 18:

Højmesse på polsk

Haraldskirken

Høje Gladsaxe Torv 3

Søndag 30/4, kl. 10:

Højmesse v/ Karen-Lisbeth