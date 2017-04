Dræbte fundet i lejlighed i Kobbelvænget

Politiet har afspærret et større område rundt om en lejlighed i Kobbelvænget i Brønshøj. Tirsdag morgen fik politiet en anmeldelse om husspektakler. En patrulje blev sendt af sted til området og et frygteligt syn mødte dem, da de nåede frem til lejligheden, skriver Ekstra Bladet.

– Vi har frosset stedet helt ned og arbejder på at finde ud af, hvad der er sket. Der var en masse blod i lejligheden, men mere kan jeg ikke sige lige nu, siger vicepolitiinspektør og leder af efterforskningen Ove Bundgaard Larsen til Ekstra Bladet.

Politiets foreløbige teori går på, at der er tale om en familietragedie med flere dræbte, men endnu vides ikke hvor mange, der er tale om.

Men Ove Bundgaard Larsen kan fortælle, at politiet har anholdt og varetægtsfængslet en person, der tilknytning til lejligheden i Kobbelvænget.

Brønshøj-Husum Avis var i formiddags til stede på Kobbelvænget, hvor politiets tekniske personale og retsmedicinere iklædte sig dragter for at ikke at ødelægge spor under finkæmningen af gerningsstedet.