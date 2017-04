Ejgil Randløv genvandt mesterskabet

Af Kaare Vissing

Den 6. april afholdt Brønshøj Frimærkeklub sit mesterskab i opsætning, som i år kun havde deltagelse af tre medlemmer. Man savnede eksempelvis Max Meisner, John Madsen og Kurt Otzen. Det er endda en del år siden, at sidstnævnte deltog – ærgerligt, for han er med sin flair for det rent filatelistiske klubbens eneste medlem, der har vist eksponater af national klasse.

Årets mesterskab blev med fraværet af de tre nævnte da heller ikke kun kvantitativt, men også kvalitativt det svageste nogensinde, især fordi frimærker à la farvelade dominerede samtlige tre udstillinger, ligesom de hver især havde for lidt forklarende tekst.

Dog skal alle tre deltagere hædres, dels fordi de påtog sig det møjsommelige arbejde med at sætte deres eksponater op, dels fordi de år for år har gjort gode fremskridt. Og det skal da indrømmes, at de tre rammer med hver 16 plancher i A4-størrelse gjorde et smukt indtryk.

Nr. 1 og dermed klubmester blev Ejgil Randløv, 31 point, som dermed gentog kunststykket fra sidste år. Hans eksponat viste ”flyvemaskiner”, hans store kæphest. Han er i klasse med Max Meisner og John Madsen, men i år var der for lidt filateli og forklarende tekst.

Nr. 2 blev Freddy Hansen, 26 point, der som automekaniker i lighed med sidste år udstillede frimærker med sine kære ”biler” som motiv. Personligt havde jeg ham som nr. 1, fordi han havde mest tekst. Men det er helt rigtigt, hvad Max Meisner sagde efter afgørelsen: ”Arbejdet med at anføre bilmærke og årgang ved hvert mærke burde så vidt muligt være foretaget.”

Nr. 3 blev John Worm Petersen, 21 point, som skal roses for at være den, der varierer sine motiver mest år efter år. Denne gang udstillede han mærker fra en række lande i det britiske ”The Commonwealth”. Han fortalte spændende derom inden stemmeafgivningen – og skulle bare have gjort det samme ganske kort på selve plancherne, så var han givetvis blevet nr. 1.