En frivillig lokal ildsjæl

Tahira Ashraf kom som to-årig til Danmark fra Pakistan med sine forældre og har siden boet i Husum. Først i rækkehus ved Korsager Skole og nu på Islevhusvej, hvor hun siden 2002 har haft klinikken Body & Fashion, med bl.a. massage, smertebehandling og ansigtsbehandling, men bruger en stor del af tiden på at køre ud til kunderne. Udover sine lokale tillidsposter er Tahira domsmand i byretten og i sin fritid motionerer hun og læser arabisk på Åbent Universitet.

Tidligere har Tahira været lærer på folke- og handelsskoler, og hun er uddannet cand.pæd. i informatik.

Handelslivet trænger til et løft

Siden 2009 har Tahira Ashraf siddet i bestyrelsen for den lokale handelsforening, med det officielle navn Handels- og erhvervsforeningen Brønshøj/Husum/Tingbjerg.

– Jeg har altid været interesseret i bydelen og som selvstændig handlende også i det lokale handelsliv, som trænger til et løft og en hjælpende hånd, siger Tahira Ashraf, og peger på at relativt mange tager til et butikscenter for at handle i stedet for at gøre det lokalt, samt at huslejen for erhvervslejemål på Frederikssundsvej ofte er meget høj.

– Nu har vi fået omlægningen af Frederikssundsvej på plads, og det har hjulpet forretningerne lidt, men vi vil godt gøre en ekstra indsats for, at vi kan bevare især Frederikssundsvej som indkøbsgade, siger TahiraAshraf, der er tovholder for handelsforeningens arrangementer på Brønshøj Torv fx Halloween og Sportsdag.

– Måske kan vi søge kommunen om støtte til at gøre bydelens hovedstrøg mere attraktivt, måske med tilknytning af en kvartermaneger, tilføjer hun og ser frem til byggeriet af det planlagte butikscenter i Husum, der måske kan få endnu flere til at handle lokalt.

Spændende arbejde i Lokaludvalget

Fra en post som suppleant trådte Tahira Ashraf ind i Brønshøj-Husum Lokaludvalg i 2015. Hun vil ikke kun tale handelslivets sag, men er parat til at samarbejde omkring at gøre en positiv indsats for bydelen og gøre det til et endnu bedre at bo i bydelen.

– Jeg er meget glad for at sidde i Lokaludvalget. Det er spændende at følge processen og debatten og være med til at træffe beslutningerne. Vi har det godt sammen i Lokaludvalget, taler godt sammen og arbejder alle sammen for en bedre bydel. Jeg har hørt om andre Lokaludvalg i København, hvor samarbejdet og tonen ikke er særlig god. Jeg håber, at jeg kan fortsætte i det nye Lokaludvalg, der træder til i starten af næste år, siger Tahira Ashraf.