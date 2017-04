Er du til rock og røverhistorier

Danmarks måske bedste rockanmelder, og en af de største ordekvilibrister inden for denne branche, Steffen Jungersen, fortæller om et livslangt kærlighedsforhold til musik.Vi taler her om en mand, som har pisset over kors med stort set hele den danske rockbranche, samtidigt med at han er på kaffe med store udenlandske artister, når de en sjælden gang gæster vort kongerige.

Denne gang går Jungersen så selv ind i rampelyset, for at fortælle sin historie, om en menneskealder i musikkens tjeneste. Med afsæt i nogle af de sange, som gennem tiden har betydet mest for Steffen som stjerneanmelder på BT, er dette historien om et langt liv i musikkens tjeneste.

Dette er samtidigt historien om, hvordan en anmelder selv ender med at blive en rocklegende. Jungersen vil aftenen igennem fortælle malende, rørende og morsomme anekdoter om sine møder med nogle af musikhistoriens største legender som Kiss, Metallica, Ozzy Osbourne, Steven Tyler, Rolling Stones og vores egne Volbeat & D-A-D.”



Pressefoto