Forårsbebuderen

Mange tilskuere, 166 aktive løbere, 17 grader og solskin. Den 43. udgave af Degnemoseløbet i de smukke omgivelser ved Bellahøj gav et mere spændende løb end set i flere år.

For første gang i løbets historie vandt en tysker. Ultraløberen Alexander Dautel kom først over stregen i tiden 23 minutter og 24 sekunder. Vinderen af løbet i 2014, Erik Zobel, løb sig frem fra 5. pladsen til at blive nr. 2 i tiden 24,07. Tæt efter på 3. pladsen kom VM-orienteringsløberen Michael H. Sørensen i 24,15.

– Det var et hyggeligt og velorganiseret løb, og der var en god stemning blandt de mange tilskuere, sagde den tyske vinder bagefter.

Hos kvinderne skilte fire løbere sig ud og lå længe tæt. Nina Roswall førte dog gennem hele løbet og vandt i 29,05. Den kun 13-årige Alma Søttrup blev nr. 2 o 29,17, mens Lise Vallø Hansen blev nr. 3 i 29,53.

En enkelt kvinde måtte at have hjælp fra samaritervagten på grund af dehydrering, men ellers kom alle andre igennem uden problemer.

Klassevinderne blev:

Piger under 14 år: Alma Søttrup 29,17.

Piger 14-18 år: Gabi H. Henriksen 38,06.

Damer 19-34 år: Lise Vallø Hansen 29,53 min.

Damer 35-49 år: Nina Roswall 29,05.

Damer 50-59 år: Helle Bengtsen 35,28.

Damer +60 år: Helle Nygaard 32,24 (ny klasserekord).

Drenge under 14 år: Anders C. Storgaard 31,31.

Drenge 14-18 år: Marcus Salomonsson 25,49.

Herrer19-34 år: Alexander Dautel 23,24.

Herrer 35-49 år: Erik Zobel 24,07.

Herrer 50-59 år: Torben Bille 24,57.

Herrer +60 år: Tonny Czajkowski 30,39.

