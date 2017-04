Forårstip fra Københavns rottebekæmper

Michael Møller er miljøkontrollør og har i 18 år været med til at sikre, at der kommer færre rotter i København. I takt med at vejret bliver bedre, og københavnerne pibler ud i byen for at nyde især de grønne og blå områder, har Københavns erfarne rottebekæmper et forårstip, han gerne vil give videre til københavnerne.

– Mit bedste tip til færre rotter i byen? Undlad at fodre fugle og smid affaldet i skraldespanden. Rotterne skal kun bruge 25 gram mad om dagen og er gode til at lave depoter, så sådan en humpel franskbrød i søen eller en pizzabakke på parkbænken kan altså godt holde rotterne kørende, siger Micheal Møller.

Michael Møller og hans kolleger har også udarbejdet en række tips til, hvordan hus- og kolonihaveejere bedst muligt kan sikre deres ejendom mod rotter. Dem kan man finde på kk.dk/rotter.