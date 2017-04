Fransk blues i verdensklasse

Der er alle ingredienser til en bluesaften i verdensklasse i Kulturhuset Pilegården onsdag d. 19. april kl. 20. Han er om nogen den, der tegner fransk blues, og har gjort det siden han i 2004 blev kåret som ”Best Guitarist”. Samtidig fik han den såkaldte Revelation-bluespris ved Blues Awards i Frankrig.

Sidste år udgav Fred Chapellier så sit 11. album ”It Never Comes Easy”. To af hans albums er lavet i samarbejde med Billy Price og Otis Clay, ligesom han har samarbejdet med navne som Jacques Detronc, Charlie Fabert, Neil Black, Bill Deraime, Joanne Shaw Taylor og Buddy Whittington og vores egen Aske Jacoby. Billetter kan på Kulturhuset Pilegårdens hjemmeside eller i døren.

Koncerten er arrangeret af Music House Brønshøj og Kulturhuset Pilegården med støtte fra Brønshøj-Husum Lokaludvalg.