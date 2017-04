Fup eller fakta om ventetider

Af erhvervspolitisk direktør i Dansk Byggeri, Torben Liborius

Centerchef i Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune, Steffen Mark Jensen, skriver i avisen, at Dansk Byggeris opgørelse om ventetiden på en byggetilladelse ikke er korrekt. Til det er der ikke ret meget andet at sige, end at opgørelsen er baseret på de officielle tal fra Danmarks Statistik, og at det i øvrigt er kommunerne selv, der indberetter tallene til BBR. Det er selvfølgelig klart, at hvis Københavns Kommune ikke har indberettet sine tal korrekt til BBR og dermed Danmarks Statistik, så giver det et forkert billede, men derudover fejler tallene ikke noget.

Det glæder mig dog, at København har fokus på sin service til borgere og virksomheder og har trimmet processer og mandet op på sagsbehandlingsområdet, så de bedre kan holde trit med bunken af byggeansøgninger, som lander på kommunens bord. Der sker rigtig meget i København i de her år, og det kommer både borgere, virksomheder og kommunen til gode, når der bliver investeret i København og byen bliver udbygget. Derfor er en hurtig sagsbehandling af byggetilladelser vigtig.