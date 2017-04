Høring om ny ordning for bioaffald

Frem til den 27. april er der høring om en ændring af regulativet for husholdningsaffald, der skal gøre indsamling af bioaffald til en del af dagrenovationsordningen, hvor der bliver mulighed for at sortere dagrenovationen i restaffald og bioaffald.

Alle ejendomme er som udgangspunkt tilmeldt sorteringen af bioaffald, men inden ordningen implementeres, skal ejendommene have mulighed for at framelde sig. For énfamilieboliger bliver muligheden for at framelde sig beskrevet på kommunens hjemmeside, og forventes at ske via den eksisterende hjemmeside Nem Affaldsservice. I etageejendommene sker muligheden for fravalget ved, at beholderen kun stilles op, hvor der er plads, og borgerne kan undlade at benytte biobeholderne, hvis de ikke ønsker at sortere bioaffaldet fra.

Afhentningen af både restaffald og bioaffald vil som udgangspunkt fortsat ske mindst én gang om ugen. Dog vil énfamilieboligerne fortsætte med den nuværende ordning med tømning af bioaffald hver 14. dag i perioden fra september til og med maj og ekstratømninger i de tre sommermåneder juni, juli og august.

Ændringerne i regulativ for husholdningsaffald forventes at træde i kraft pr. 1. august 2017.

Dagrenovation

• Bioaffald, som fx består af bionedbrydeligt mad- og køkkenaffald såsom kød, grøntsager, frugter, kaffefiltre og lignende.

• Restaffald, som hovedsageligt består af ikke-biologisk køkkenaffald, hygiejneaffald og mindre emner af kasserede materialer, der typisk frembringes af private husholdninger.