Højt at flyve, dybt at falde. Efter en strålende opvisning mod Kolding var der hul i hvepseboet, da Brønshøj gæstede Marienlyst fra Odense. I lørdags vandt fynboerne 4-1.

Brønshøj var længe med i 1. halvleg. Esben Petersen bragte fynboerne på 1-0 efter et kvarter, men Christoffer Boateng udlignede 10 minutter senere. Morten Levinsen var få centimeter fra at banke BB på 2-1, men tværribben hjalp Marienlyst, der kom på 2-1 minuttet senere igen ved Esben Petersen.

Bare tre minutter efter pausen kom Marienlyst på 3-1 ved Nick Ragus, hvorefter de trak sig længere tilbage på banen. Alligevel var det Esben Petersen, der med sit tredje mål scorede kampens sidste mål to minutter før tid.