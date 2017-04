Hvem skal have Bydelsprisen 2017?

Bydelsprisen på 10.000 kr. kan tildeles grupper, klubber, foreninger, institutioner, forretninger og enkeltpersoner, der har gjort en særlig indsats for at skabe en levende udvikling af Brønshøj-Husum og dermed bidraget til at gøre bydelen kendt som et attraktivt sted at bo, handle og leve i.

Alle kan komme med indstilling til vinder af Bydelsprisen, og frem til den 1.maj 2017 kan man indsende begrundede forslag til lokaludvalgets sekretariat på 2700lokaludvalg@okf.kk.dk.

Bydelsprisen afløste i 2015 lokaludvalgets Kulturpris, som blev uddelt i årene 2010-2014. Her kan du se tidligere års vindere af Kulturprisen og Bydelsprisen.

Vinder af Bydelsprisen i 2016 var Natteravnene i Brønshøj for et stort og vedvarende engagement for børn og unge i udemiljøet og for at gøre en indsats for at gøre bydelen mere fredelig og tryg. Tidligere modtagere af Lokaludvalgets Bydelspris (og før det kulturpris) er: EnergiCenter Voldparken og Selma Svensson fra Fællesrådet, Leif Petersen, forfatteren Bjarne Reuter, Niels Jørgen Madsen, for sit arbejde med børnekultur, Peter Steffensen for sin indsats for musikscenen omkring Pilegården, og endelig Lars Cramer-Petersen for sit lokalhistoriske engagement.