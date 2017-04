Hvepsene skal tilbage på sporet

Med ni point op til oprykningspladserne er kravet ganske enkelt tre point på lørdag, hvis gabet op til de øverste ikke skal blive for stort. Men så skal der også helt andre boller på suppen end tilfældet var mod Marienlyst.

Vi ved dog, at spillerne har evnerne til at hive sig selv op efter en dårlig præstation. Det har vi efterhånden set mange gange. Senest, da Kolding blev banket 5-2 efter en mindre god præstation i Kjellerup. Så Greve kan med god grund godt begynde at ryste en lille smule i bukserne.

Mht. Greve, så startede de efteråret godt, men mistede efterhånden pusten, som vi nærmede os vinterpausen. Det lykkedes dog for dem at sikre sig en plads i top fire. Men startede har ikke været god for Greve, som tabte forårets to første kampe, bl.a. bød det på et 0-4 nederlag hjemme mod Kjellerup, men i deres seneste kamp fik de lidt oprejsning, da de spillede 1-1 mod topholdet Brabrand.

Men Tingbjerg Ground er ikke noget nemt sted at spille især ikke med Drunken Army og Hvepsene Support på lægterne, så kom ud til Tingbjerg Ground på lørdag og støt holdet, og vi håber det bliver så fantastisk som i hjemmekampen for to uger siden.

Husk også, at der holdes banko nede i klubhuset på Ruten 2 på torsdag den 6. april kl. 19, hvor overskuddet vil gå til støtte af divisionsholdet.

Til sidst ønsker vi Greves spillere og supportere velkommen til en forhåbentlig god og velspillet kamp.