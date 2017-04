”I Luthers fodspor” – en forestilling for børn

Trioen som i år er på turné til ca. 50 forskellige steder opfører sammen med Brønshøj Kirkes Børnekor en familieforestilling om Martin Luther præsenteret med musik, fortælling og sange, som alle kan synge med på. Manuskriptet er skrevet af sognepræst ved Brønshøj Kirke Maria Baastrup Jørgensen og tager sin begyndelse i klosteret i Erfurt, hvor Luther var munk..

Et udvalg af de reformatoriske hovedpointer introduceres med humor og i børnehøjde – med en epilog om, hvad Luther har af betydning for os i dag.

Luther egner sig til børn

– Jeg har blandt andet været optaget af, hvordan man inddrager børns egne erfaringer og deres eget hverdagsliv, når der skal undervises i stof som måske ligger meget langt væk fra deres umiddelbare erfaringshorisont. Som fx flere tusind år gamle fortællinger, religiøse ritualer etc. Hvordan får man det abstrakte og det konkrete til at hænge sammen så det får forbindelse til børnenes eget daglige liv, fortæller Maria Baastrup Jørgensen, som gennem mange år har beskæftiget sig med formidling af kirke og kristendom til børn og unge.

– Luther egner sig, mærkeligt nok, glimrende til børnehøjde. Hans egen tilgang er for mig at se en enestående blanding af det meget fabulerende og farverige og så det karske og nøgterne. Dét og så hans ligefremme humoristiske blik på tilværelsen er en helt oplagt indfaldsvinkel, når børn skal lære noget om, hvorfor vores kirke ser ud, som den gør i dag, tilføjer hun.



Orkestret

Ensemblet GIÒIA er kendt for dets festlige fortolkninger af den allertidligste nedskrevne instrumentalmusik fra 1250-1450. Musikken er i denne forestilling suppleret med nyskrevne kompositioner, arrangementer af Luther-salmer og nyskrevne fællessange. Gruppens besætning er Mie Korp Sloth på portativ (bærbart middelalderorgel) og keltisk harpe, Tira Skamby på percussion og Karina Agerbo på blokfløjte. GIÒIA har spillet et væld af koncerter i landets kirker og har stor erfaring med at formidle musik for det yngste publikum.

Der er gratis adgang for alle, både børn og barnlige sjæle.