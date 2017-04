IF Stadion klar til påskens brag

– Vi håber naturligvis på stor lokal opbakning i vores nye hal i EnergiCenter Voldparken, når vi 2. påskedag kl. 15 møder Hjallerup IF i den anden kvalifikationskamp til 1. division. Det siger IF Stadions træner Thomas Schou.

Stadion kvalificerede sig som bekendt for flere uger siden til særspillet om de to pladser i 1. division. Allerede skærtorsdag – 7. april – skal Stadion på en lang bustur til Jylland, hvor Give Fremad tager imod.

Thomas Schou anser på forhånd Give som den værste konkurrent: – For det første har de kvalificeret sig fra den meget hårde 2. division pulje 2, som traditionelt er stærkt besat. For det andet har de et helt andet setup. De har 150 sponsorer – og det er jo, hvad vi har af tilskuere på en ekstraordinær god dag. For det tredje kører otte af deres spillere i sponsorbiler. Heldigvis er det håndbold vi skal spille, og qua vores gode kontakter rundt om i hele landet, så har vi skaffet videomateriale af både Give Fremad og Hjallerup IF, og det vides allerede, at begge klubber dækker op i 6:0.

Skulle det ske, at Stadion taber i Give, så har man stadig chance for at rykke op, hvis man så slår Hjallerup IF på hjemmebane. I øjeblikket knytter de største bekymringer sig til spillertruppen: – Matthias Doktor fik en meniskskade mod Køge, så han er helt sikkert ude. Ud over at være en god stregspiller, så er han eminent til at dække op. Kristoffer Hjorth og Lars Michael er småskadede, så vi har nogle udfordringer.

Truppen samles og ser på video og for at mærke den noget stærkere fysik i 1. division, spiller man en træningskamp mod Ajax før de vitale opgør om kvalifikationen til landets næstbedste håndboldrække.

Der er tre hold i kvalifikationspuljen, og alle tre hold møder hinanden i én kamp: Hjallerup møder Give hjemme, Give møder Stadion hjemme og endelig møder Stadion Hjallerup hjemme 2. påskedag kl. 15.

Nr. 1 og nr. 2 går videre og møder henholdsvis nr. 11 og nr. 10 fra 1. division. Disse opgør afgøres i bedst af tre-kampe, hvor 1. divisionsholdene har fordel af to hjemmekampe.