Af Birthe Sjørman

For flere måneder skrev jeg angående indgangen til Brønshøj Apotek, der er ret uheldig, idet der, som bekendt, er sikkert mange, som mener at det er for dårligt, at der ikke er blevet gjort noget for at udbedre den bulede asfalt!

Jeg ved, at apotekeren har henvendt sig til Københavns Kommune, men forgæves, hvorfor? Skal der et par brækkede ben eller arme, måske begge dele til, før der sker noget? Kunne der mon anskaffes en rampe til at lægge henover asfalten? Jeg spørger bare.