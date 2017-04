Klippekort udvides på plejehjem

I forbindelse med, at Københavns Kommune har modtaget midler fra Finansloven 2017 udvides klippekortsordningen på byens plejehjem. Københavns Kommune var den første til i 2014 at indføre det såkaldte klippekort, som giver hjemmeboende ældre en halv times valgfri hjælp om ugen. I 2015 blev ordningen udvidet, så ældre på byens plejehjem fik en halv times valgfri hjælp hver 14. dag.

Nu udvides ordningen så yderligere, så byens plejehjemsbeboere får en halv times valgfri hjælp om ugen.

Klippekortsordningen bliver i dag brugt på alt lige fra teaterture, indkøb og cafébesøg til pc-træning, frisørtider og socialt samvær. Hele pointen med klippekortet er, at det er op til borgeren at bestemme, hvad tiden skal bruges på.

Større valgfrihed

Udvidelsen af klippekortordningen glæder sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen, der er ophavskvinde til klippekortet.

– Klippekortet er med til at sikre større valgfrihed for byens ældre. Det, der er meningsfuldt for mig, er ikke nødvendigvis meningsfuldt for dig, og der skal være plads til, at vi kan blive ved med at have forskellige interesser og ønsker, den dag vi flytter på plejehjem, siger Ninna Thomsen.

– For nogle borgere kan det være lykken bare at få tid til at sidde og snakke med sin hjælper en gang om ugen eller tage op og besøge sin afdøde ægtefælles gravsted. Der er ikke nogen rigtig eller forkert måde at bruge klippekortet på. Det handler om, at vi som kommune skal indrette os efter borgerens behov og ikke omvendt, tilføjer Ninna Thomsen.

Siden Københavns Kommune indførte klippekortet tilbage i 2014 har ordningen bredt sig til resten af landets kommuner, og i 2016 valgte regeringen at sætte klippekortet på dette års finanslov.