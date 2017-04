Københavnerne vil have en grøn by

København skal være verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025, og københavnerne værdsætter kommunens planer om at gøre hovedstaden CO2-neutral i 2025. En repræsentativ måling som Epinion har foretaget viser, at 87 procent af københavnerne synes ”godt” eller ”meget godt” om målsætningen om, at København bliver CO2 neutral hovedstad. Kommunens klimaplan er en helhedsplan og en samling af konkrete mål indenfor fire spor: energiforbrug, energiproduktion, transport og Københavns Kommune som klimavirksomhed.